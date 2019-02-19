Вторник, 19 Февраля 2019 17:04

АрмИнфо. Перехода к полупрезидентскиой форме правления не будет. Об этом 19 февраля в беседе с журналистами заявил спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян.

Он отметил, что не исключает того, что конституционные изменения возможны, но по его словам, они не будут такими масштабными. " Если вам интересно мое мнение, то я не являюсь сторонником возврата к полупрезидентском форме правления", - подчеркнул председатель парламента.

Мирзоян также отметил, что приложит все усилия для того, чтобы сохранить, а также укрепить и развивать парламентскую форму правления.

Спикер также заметил, что в повестке фракции блока "Мой шаг" определенные изменения предусматриваются. "Я пока не могу сказать точно, в каких именно сферах пройдут данные изменения. Однако, всем очевидно, что в Конституции есть определенные недочеты, которые могут поставить нас в тупик, следовательно, мы считаем, что эти вопросы следует решить", - подчеркнул Мирзоян, подчеркнув тем не менее, что одной из главных задач является пересмотр Избирательного Кодекса.

Отметим, что недавно Армянский национальный конгресс распространил заявление о том, что в стране в течение года должен быть проведен референдум относительно возвращения к полупрезидентской форме правления. 18 февраля в ходе брифинга в Национальном Собрании Армении депутаты раскритиковали данное предложение, заявив, что это будет шагом назад.