Вторник, 19 Февраля 2019 16:08

АрмИнфо. Мы намерены пригласить наших коллег из России, Грузии и Абхазии с тем, чтобы все заинтересованные стороны смогли обсудить возможности создания альтернативного пути. Об этом 19 февраля на пресс-конференции заявил депутат от фракции "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян.

Он отметил, что в ходе визита в Армению российской делегации во главе с руководителем комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашников стороны обсудили ряд вопросов, одним из которых являлся альтернативный путь. Мелкумян также заметил, что, так как в ходе трехсторонней встречи представители России, Грузии и швейцарской компании SGS так и не смогли прийти к общему знаменателю, армянские депутаты предложили организовать еще одну встречу в Армении. "В данном случае, речь идет о железной дороге, и мы надеемся, что в ходе обсуждения со всеми заинтересованными сторонами мы достигнем консенсуса", - подчеркнул Мелкумян.

Депутат заявил, что Армения является нейтральной территорией, а также одной из заинтересованных сторон, и в ходе встречи станет понятно, какие решения в данном вопросе можно найти. "Хотя, я хотел бы также отметить, что в качестве альтернативного пути мы рассматриваем также морское сообщение. В частности, я имею в виду, что мы могли бы продолжить дорогую через Поти или Иран. "Наши коллеги из России выразили готовность оказать нам содействие, как в законодательных сферах, так и оказать определенное содействие в альтернативных морских перевозках", - подчеркнул Мелкумян.

Отметим, что 7 февраля в Женеве состоялась встреча между представителями России, Грузии и швейцарской компании SGS в связи

выполнением на практике соглашения 2011 года "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами". Однако, стороны так и не достигли консенсуса. Напомним, что 22 декабря 2017 года МИД Грузии заключил контракт со швейцарской компании SGS, которая будет контролировать грузоперевозки между Россией, Грузией и Арменией через Абхазию и Южную Осетию. Согласно документу, альтернативные Военно-Грузинской дороге транспортные коридоры могут быть использованы только при форс-мажорных обстоятельствах.

Сейчас Военно-Грузинская дорога, на которой находится КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии - один из основных транспортных маршрутов, связывающих Россию с Грузией и Арменией. Зимой на этой дороге высока вероятность сильных снегопадов и схода лавин, из-за чего она занимает третье место в рейтинге самых опасных дорог мира, составленным автомобильным Интернет-ресурсом Autospies.com. Согласно контракту, для перевозки грузов будут устроены три коридора - в направлении территории Абхазии, на Ларсе и на территории Цхинвальского региона, размещение этих коридоров определено географическими координатами. В соглашении 2011 года указаны географические координаты, а не названия мест. Это было сделано для того, чтобы сохранить нейтральный подход к статусу Абхазии и Южной Осетии.