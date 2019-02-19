Вторник, 19 Февраля 2019 16:06

АрмИнфо.Решения по урегулированию нагорно- карабахского вопроса должны быть приняты сторонами конфликта. Такое мнение 19 февраля на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словакии Мирославом Лайчаком заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг карабахского конфликта.

Российский министр приветствовал настрой действующего председателя ОБСЕ по разрешению нагорно-карабахского конфликта. "Мы признательны за такой настрой действующего председателя ОБСЕ. Сопредседатели от России, Соединенных Штатов и Франции работают в тесном контакте, они уже встречались и с лидерами Азербайджана и Армении, и с министрами иностранных дел. Готовятся новые контакты. Учитывая, что совсем недавно новое правительство в Армении сформировано, безусловно, потребуется еще дополнительное время, чтобы понять, насколько интенсивно, насколько глубоко можно будет развивать процесс урегулирования на данном этапе. Повторю еще раз - сопредседатели и ОБСЕ могут лишь содействовать созданию условий для диалога. Решения, конечно же, должны приниматься в прямом разговоре на прямых переговорах между сторонами", - резюмировал Лавров.