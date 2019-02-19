Вторник, 19 Февраля 2019 16:01

АрмИнфо. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетит Армению и Азербайджан для обсуждения нагорно-карабахского конфликта. Об этом в ходе совместной пресс- конференции с главой МИД России Сергеем Лавровом сообщил сам Мирослав Лайчак.

"Я собираюсь посетить Ереван и Баку в первой половине марта именно для обсуждения этих вопросов. У меня есть приглашение из Азербайджана и из Армении", - сказал он, при этом добавив, что в Словакии полностью поддерживают существующие рамки переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сопредседателей Минской группы ОБСЕ и с ними проводятся регулярные встречи.

В то же время Лайчак считает, что после выборов в Армении сложилась новая ситуация. "Есть правительство, которое получило очень серьезный мандат народа. И с этим связаны ожидания. Я хочу, чтобы мой визит помог определить, чего можно ожидать и каких результатов можно добиться в этом смысле. Наша цель - помочь сопредседателям Минской группы использовать эту новую ситуацию", - резюмировал Действующий председатель ОБСЕ.