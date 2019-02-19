Вторник, 19 Февраля 2019 15:23

АрмИнфо. В Цхинвал с рабочим визитом в понедельник отбыл министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян. Об этом сообщает пресс-служба МИД Южной Осетии.

"В ходе визита запланированы переговоры министра иностранных дел республики Южная Осетия Дмитрия Медоева с министром иностранных дел республики Арцах Масисом Маиляном, подписание двусторонних документов", - отмечается в сообщении. Отмечается, что визит министра продлится до 21 февраля.

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