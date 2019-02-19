Вторник, 19 Февраля 2019 15:20

АрмИнфо. 19 февраля Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Швейцарской Конфедерации в РА Стефано Лазаротто.

Председатель НС отметил, что с установления дипломатических отношений между двумя странами армяно-швейцарские связи динамично развиваются во всех направлениях.

А.Мирзоян заверил, что новоизбранный парламент готов к максимальному расширению рамок армяно-швейцарского сотрудничества и поднятию его на новый уровень.

Коснувшись Нагорно-Карабахской проблемы, глава парламента подчеркнул взвешенную позицию Швейцарской Конфедерации в вопросе мирного урегулирования конфликта.

Стефано Лазаротто, поздравив А.Мирзояна с избранием Председателем НС, пожелал ему успехов. Высоко оценив нынешний уровень взаимодействия двух стран, посол особо выделил активное сотрудничество Армении и Швейцарии на международных площадках.

Стороны, подчеркнув роль парламентской дипломатии в укреплении отношений и углублении сотрудничества двух стран, сочли необходимыми активные контакты законодателей и обмен опытом.

Собеседники подтвердили готовность к продолжению совместных программ, обратились к перспективам и возможностям развития сотрудничества по всем векторам. Они обменялись мнениями по борьбе с коррупцией и монополиями, а также углублению и укреплению демократии.