Вторник, 19 Февраля 2019 15:16

АрмИнфо. Исполнилось 15 лет со дня зверского убийства офицера ВС Армении Гургена Маркаряна в тренировочном лагере НАТО в Будапеште со стороны азербайджанца Рамиля Сафарова.

Сегодня в ходе пресс-конференции в Ереване представляющая интересы правопреемников убитого Гургена Маркаряна адвокат Назели Варданян заверила, что убийство армянского офицера в тренировочном лагере НАТО было заказано азербайджанскими властями. По ее словам, к подобному выводу она пришла после изучения биографии Сафарова. "Сафаров не мог спонтанно принять такое решение, поскольку он был офицером, смотрящим далеко в будущее и никогда бы не пошел на такой шаг, если бы не был уверен, что Азербайджан защитит его. Это был госзаказ. И мы должны последовательно озвучивать этот вопрос, тем самым, вынуждая Азербайджан чувствовать свою вину", - сказала Варданян.

При этом она добавила, что передача Рамиля Сафарова Венгрией Азербайджану была осуществлена с нарушением всех международных норм. "Азербайджан несет ответственность за происшедшее. Попытки влияния на судебный процесс, заключение экспертизы, оправдание означает, что азербайджанская сторона несет ответственность за действия Сафарова",

- подчеркнула Варданян.

19 февраля 2004 года лейтенант армянской армии Гурген Маркарян, командированный в Будапешт на курсы английского языка в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира", во сне был зарублен топором азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым - участником тех же курсов. Суд первой инстанции Будапешта 13 апреля 2006 года приговорил Сафарова к пожизненному заключению без права на помилование в течение 30 лет.

Однако, 31 августа 2012 осужденный в Венгрии на пожизненный срок азербайджанский офицер Рамиль Сафаров был экстрадирован на родину. В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о его помиловании. Министерство обороны Азербайджана выплатило убийце жалование, скопившееся за все время его нахождения под стражей (более восьми лет), предоставило ему квартиру, а также присвоило ему звание майора. В связи с экстрадицией Сафарова, Армения приостановила дипломатические отношения и все официальные связи с Венгрией.

После разразившегося скандала, Будапешт выступил с заявлением, в котором заверял, что до экстрадиции Рамиля Сафарова Азербайджан дал Венгрии письменные гарантии, что пожизненный срок Сафарова может быть изменен только судом на другой срок заключения или условно-досрочное освобождение только после отбывания им в заключении минимум 25 лет.

Меж тем, согласно некоторым источникам, Сафаров был экстрадирован в ответ на обещание Азербайджана выкупить венгерские гособлигации на сумму в 2-3 млрд евро. Официальный Будапешт эти сообщения опровергает.