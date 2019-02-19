Вторник, 19 Февраля 2019 15:10

АрмИнфо. Брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна Александр (Сашик) Саркисян <пожертвовал> в госказну $18,5 млн. Об этом сообщает <Сивилнет>, со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

<В рамках возбужденных в отношении Александра Саркисяна уголовных дел он добровольно перечислил государству сумму, эквивалентную 18,5 млн долларов>, - говорится в сообщении правительства. По решению следственного управления СНБ, на имущество Александра Саргсяна был наложен арест 9 июля 2018 году. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что только в армянских комбанках Александр Саркисян имеет счета на сумму в $30 млн. Эти суммы были заморожены. Впоследствии Саркисян выразил готовность <пожертвовать> часть этой суммы государству на реализацию определенных программ, в замен на то, чтобы уголовные дела в отношении членов его семьи были прекращены. Отметим, что в настоящее время один сын Саркисяна - Нарек Саркисян, арестован в Чехии, второй Айк Саркисян - проходит по делу о покушении на убийство.