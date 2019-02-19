Вторник, 19 Февраля 2019 14:36

АрмИнфо. Армения может взять новый военный кредит от России. Об этом РИА заявил министр обороны Армении Давид Тоноян. По его словам, новый договор может быть подписан после завершения реализации кредита в размере $100 млн.

Отметим, что Армения уже получала военный кредит от России на сумму в $200 млн. Впоследствии был подписан договор на сумму в $100 млн, который находится в процессе реализации.