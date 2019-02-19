Вторник, 19 Февраля 2019 14:30

АрмИнфо.Спецслужбы семи стран СНГ осенью этого года проведут в Армении учения "Арарат-Антитеррор - 2019". Об этом сообщил руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

"Предметом обсуждения на нашем совещании будет отдельный вопрос - подготовка совместного антитеррористического учения компетентных органов государств- участников СНГ "Арарат-Антитеррор - 2019". Учение пройдет на территории Республики Армения осенью текущего года", - сказал Новиков, сообщает РИА Новости.

При этом он проинформировал, что в качестве темы учений выбрано выявление и пресечение террористических актов на объектах топливно-энергетического комплекса. "Представляется крайне маловероятным сценарий, что на территорию Армении могут вторгнуться крупные террористические формирования. Но угроза со стороны "спящих ячеек" стратегически важным объектам топливно-энергетического комплекса находится в фокусе внимания спецслужбы государства и подлежит превентивной обработке", - пояснил Новиков, добавив, что акцент также будет сделан на содержании предупредительных оперативных, и, возможно, оперативно-боевых мероприятий, направленных на обнаружение и нейтрализацию условных террористов и их пособников.

В совещании руководителей антитеррористических центров стран СНГ участвовали представители девяти стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.