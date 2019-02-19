Вторник, 19 Февраля 2019 14:29

АрмИнфо. Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в РА Джун Ямада выразил готовность содействовать углублению прямого взаимодействия между природоохранными ведомствами Японии и Армении. Об этом он заявил в ходе встречи с министром охраны природы РА Эриком Григоряном.

Как сообщает пресс-служба министерства, в ходе встречи стороны обсудили вопросы по сотрудничеству Армении и Японии в сфере охраны природы, в частности касающиеся улучшения общей системы мониторинга окружающей среды, автоматизации мониторинга атмосферного воздуха в Армении, приобретения и внедрения технологий.

Посол отметил, что сфера охраны природы является приоритетным направлением правительства Японии. Вместе с тем, он с удовлетворением подчеркнул, что новая команда правительства Армении также придает особую важность охране окружающей среды.