Вторник, 19 Февраля 2019 14:28

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении выявила очередной случай злоупотребления, на этот раз в Ереванском государственном институте театра и кино.

Согласно материалам дела, должностные лица вуза в период с 2012 по сей день, используя свои полномочия из корыстных побуждений, подделали официальные документы и совершили мошенничество в особо крупном размере.

В частности, в период с 2012-2016 гг. действующие ректоры ГНКО поочередно, своими приказами, назначали в качестве лектора по английскому языку проректора по линии межвузовской работы и международного сотрудничества. Однако последний, фактически, не выполнял возложенные на него приказом обязанности преподавателя английского языка, тем не менее, получая за это в указанный период зарплату в размере 3 500 410 драмов, которая была присвоена руководством вуза.

По факту случившегося, еще 14 сентября 2018 года в полиции Армении было возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 179-й (Присвоение или растрата в особо крупных размерах). Бывшему ректору Государственного института театра и кинематографии (ГНКО) Д. М. 8 февраля 2019 году было предъявлено обвинение по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 1-ой статьи 308-ой УК РА. В отношении последнего была избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Другому экс-ректору того же института 11 февраля 2019 года было предъявлено обвинение по пункту 1-ому части 3-ой статьи 179-ой УК РА. В отношении последнего была избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Последний, 15 февраля 2019 года был приглашен в Прокуратуру административных районов Кентрон и Норк Мараш, где ему предложили добровольно возместить ущерб, причиненный интересам государства. В результате чего, 16 февраля согласно платежному поручению административных округов, он перечислил 3,500 410 драмов на депозитный счет прокуратуры, тем самым восстановив ущерб, нанесенный государству. Предварительное расследование продолжается.