Вторник, 19 Февраля 2019 13:33

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении (СНБ) подтвердила информацию о предъявлении обвинения против старшего сына второго президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по делу о "1 марта", Седрака Кочаряна.

Согласно информации ведомства, Следственный департамент Службы национальной безопасности раскрыл случаи уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. Непосредственную связь к организации данных преступных деяний, как отмечается, имеет 2-й президент Роберт Кочарян.

В рамках уголовного дела по подтвержденным фактическим данным, согласно источнику, Седрак Кочарян организовал и управлял процессом по уклонению налогов по линии подоходного налога в особо крупном размере в ходе деятельности одного из принадлежащих ему ООО. После, преследуя цель "замести следы", доходы были легализованы путем ряда банковских транзакций, направляя их на приобретение имущества. В частности, для получения средств в размере $5.300.000 на безвозмездной основе (происхождение, которого еще требует правовой оценки), вложенных в бизнес, принадлежащий третьему лицу, Седрак Кочарян инициировал фальшивые сделки для оформления данной суммы на имя своей компании и их получения в дальнейшем. Имея желание уклониться от уплаты налогов, сформированных в результате этой сделки, Кочарян поручил директору вышеуказанного ООО заключить 2 фальшивых договора безвозмездного займа, соответствующе их оформить, вследствие чего данная сумма была переведена на расчетный счет Седрака Кочаряна в качестве возврата денежных средств по займу.

Помимо этого, тот же директор в нарушение требований закона, как налоговый агент, будучи обязанным выплатить в госбюджет подоходный налог из суммы, переданной сыну Кочаряна, с целью сокращения налоговой базы, по поручению последнего, внес в налоговую отчетность компании очевидно фальшивые данные. В результате, госказна недополучила налоги в размере 916.706.560 армянских драмов (а с учетом штрафов и пени 1.968.627.338 драмов).

После этого, имея цель исказить реальный характер и источник вышеуказанных доходов, полученных преступным путем, Седрак Кочарян сумму консолидировал с той, что была на его банковском счету в размере $5.682.960, и легализовал денежные средства с помощью ряда банковских транзакций и приобретения гостиницы "Бест Вестерн Конгрес".

Путем сопоставления доказательств, полученных в рамках дела, Седраку Робертовичу Кочаряну предъявлено обвинение по признакам части 2-й, статьи 38-205 и пункту 1, части 3-й, статьи 190 УК РА (неуплата налогов в особо крупном размере и легализация доходов в особо крупном размере, полученных преступным путем). Директору учрежденного им ООО, Алексану Самсоновичу Ворсканяну, предъявлено обвинение по признакам части 2-й, статьи 205-й УК РА. Последний признал свою вину. В отношении Седрака Кочаряна и Алексана Ворсканяна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

"Предпринимаются широкомасштабные следственные действия для выяснения законности происхождения многочисленных объектов недвижимости и других активов, принадлежащих Седраку Кочаряну и членам его семьи. Предварительное следствие по делу продолжается", - говорится в сообщении СНБ Армении.

Сам Седрак Кочарян накануне дал интервью неофициальному сайту второго президента 2rd.am, в котором отметил: <СНБ предъявила мне обвинение по сфабрикованному делу, какое-то отмывание денег>. Других подробностей Седрак Кочарян не сообщил. Седрак Кочарян считает возбуждение против него уголовного дела атакой власти на его семью. В интервью он, в частности, отметил: <Прибегнуть к публичности в условиях жестокой и абсолютно безнравственной атаки на нашу семью, которая длится уже 10 месяцев, неизбежно, особенно в условиях сверхвысокой дозы лжи и клеветы против нас>. По словам Седрака Кочаряна, премьер-министр Армении Никол Пашинян давно нацелился на семью Кочарянов, еще со времен своей журналистской деятельности. "А с особой силой - с того момента, как, спровоцировав столкновения, сбежал с первомартовской площади, оставив поверивших ему людей на произвол судьбы>, - в интервью заявил сын Роберта Кочаряна.