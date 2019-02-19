Как сообщает пресс-служба ОДКБ, план был согласован в ходе заседания Постоянного Совета Организации Договора о коллективной безопасности, которой прошло под председательством постоянного и полномочного представителя Кыргызстана Амана Мамбетсеитова и при участии исполняющего обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова. "Был рассмотрен и согласован проект Плана мероприятий по реализации решений ноябрьской (2018 г.) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся в г. Астане, и приоритетов, предложенных Кыргызской Республикой на период председательства в Организации в 2019 году. Постоянный Совет принял решение рекомендовать Секретариату ОДКБ представить проект документа в установленном порядке на рассмотрение Председателю СКБ ОДКБ", - сообщает Организация.

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