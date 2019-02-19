Вторник, 19 Февраля 2019 13:31

АрмИнфо. После революции впервые права этнических и религиозных меньшинств в Иране стали законными. Об этом в ходе приветственной речи на торжественном мероприятии армян Тегерана по случаю годовщины Исламской революции заявил предстоятель Тегеранской армянской епархии, архиепископ Сепух Саркисян.

"Религия и родина - это два священных принципа для народа Ирана, и иранские граждане всегда жертвовали собой ради защиты этих двух священных принципов. Армянская община после войны также сыграла свою роль по продвижению Ирана в художественной, промышленной, производственной сферах, а также международного транспорта", -сказал Саркисян.

Отметим, что согласно официальным данным, сегодня армянская община Ирана насчитывает порядка 200 тысяч человек.