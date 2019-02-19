Вторник, 19 Февраля 2019 13:02

АрмИнфо. Армения в составе международной наблюдательской миссии от МПА СНГ примет участие в краткосрочном мониторинге парламентских выборов в Молдове.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МПА СНГ, в соответствии с приглашением Центральной избирательной комиссии Молдовы сформирована группа международных наблюдателей от МПА СНГ для осуществления долгосрочного и краткосрочного мониторинга подготовки и проведения выборов парламента Республики Молдова.

Согласно источнику, координатором группы назначен заместитель председателя Сената парламента Казахстана Бектас Абдыханович Бекназаров. В состав группы входят 35 международных наблюдателей, представляющие семь государств - участников Ассамблеи (Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан). Среди них депутаты, представители высших законодательных органов власти, а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ).

Группа наблюдателей от МПА СНГ осуществляет свою деятельность в составе миссии наблюдателей от СНГ. Общее число членов миссии, возглавляемой первым заместителем председателя Исполнительного комитета - Исполнительного секретаря СНГ Виктором Александровичем Гуминским, составляет 106 человек.

В период с 30 января по 1 февраля 2019 года в рамках долгосрочного мониторинга выборов Республику Молдова посетила группа наблюдателей от МПА СНГ из числа сотрудников и экспертов МИМРД МПА СНГ. В ходе визита состоялись встречи наблюдателей с представителями ЦИК Молдовы, знакомство с работой окружных избирательных советов, посещение предвыборных штабов политических партий и независимых кандидатов, участвующих в выборах, в Кишиневе и регионах Молдовы. На основе результатов долгосрочного наблюдения был подготовлен Отчет экспертной группы по долгосрочному мониторингу проведения выборов.

В период краткосрочного мониторинга пройдут встречи с руководством Центральной избирательной комиссии Молдовы, представителями политических партий и избирательных блоков, участвующих в выборах, а также членами наблюдательных миссий других международных организаций.

В день голосования международные наблюдатели от МПА СНГ в соответствии с индивидуальными маршрутами будут осуществлять мониторинг на участках для голосования в Кишиневе, населенных пунктах ряда районов страны, а также на зарубежных избирательных участках, расположенных в Баку, Минске, Москве и Санкт- Петербурге.