Вторник, 19 Февраля 2019 12:31

АрмИнфо.Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, приняли участие в проведении благотворительной акции <Стань донором во имя мира!>.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в Гюмрийском военном гарнизоне более 100 военнослужащих безвозмездно сдали кровь в Банк крови. Всего участники благотворительной акции сдали более 30 литров крови.

В российском соединении в Армении <дни донора> проводятся с 2011 года и приобрели традиционный характер. Нынешняя акция в текущем году стала уже четырнадцатой по счету. В общей сложности за восемь лет в акциях по добровольной безвозмездной сдачи крови нуждающимся больным военнослужащим и местным жителям Армении приняли участие около 4 тыс. российских военных.