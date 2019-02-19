Вторник, 19 Февраля 2019 12:08

АрмИнфо. В Следственном комитете Армении завершилось предварительное следствие в связи с примененеим насилия в отношении ряда лиц, которые проводили акции протеста и митинги в апреле 2018 года.

Как сообщает пресс-служба СК, в ходе следствия было установлено, что в апреле 2018 года группа людей в целях воспрепятствования проведению мирных акций протеста, сформировали группы и, провоцируя митингующих своим хулиганским поведением, применили насилие в отношении последних.

11 лицам выдвинуто обвинение. В частности, мэру Масиса Давиду Амбарцумяну выдвинуто обвинение по 225 и 258 статьям УК РА. Зместителю мэра Масиса Карену Оганяну, гражданам С.Саакяну,

А.Акопяну, А.Ханджяну, А.Мамуляну и Г.Амбарцумяну выдвинуто обвинение по 225 статье УК РА. М.Погосяну, А. Акопяну предъявлено обвинение по 3 пункту 258-ой статьи, Г.Амбарцуямну по 3 и 4 пунктам 258-ой статьи, и М.Погосяну по 3 пункту 258-ой статьи. Предварительное следствие

закончилось.

Отметим, что 1 июня мэру Масиса Давиду Амбарцумяну и его заместителю Карену Оганяну было предъявлено обвинение в организации и участии в массовых беспорядках. На следующий день суд принял решение отпустить их под подписку о невыезде, но 6 июня мэр, а также его брат Гор Амбарцумян, были арестованы. Следствие подозревает Давида Амбарцумяна в участии в конфликте с применением оружия в Араратской области Армении, ему предъявлено обвинение в хулиганстве. Однако, 17 сентября Амбарцумян был освобожден под залог в 5 млн драмов.