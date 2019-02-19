Вторник, 19 Февраля 2019 12:06

АрмИнфо. Армения попала в десятку стран, гражданам которой в январе текущего года отказали во въезде в Грузию.

Согласно данным МВД Грузии, в январе 2019 года во въезде в Грузию было отказано 1587 гражданам иностранных государств.

По данным грузинского ведомства, возлагают рейтинг стран, гражданам которых отказали во въезде в Грузию - Иран (576 человек) и Индия (366 человек). "На третьем месте находится Азербайджана, в январе в Грузию не пустили 124 гражданина этой страны. В этот период границу не смогли пересечь и 116 граждан Турции, а также 72 гражданина Туркменистана, 58 граждан России, 50 - Армении, 44 - Узбекистана, 28

- Пакистана, 16 - Египта", - показывают статистические данные МВД Грузии.

Заметим также, что согласно статистике число отказов во въезде в сравнении с данными за январь 2018 года увеличилось более чем на 50%., тогда во въезде отказали лишь 1047 иностранцам. "За весь 2018 год чаще всего во въезде в Грузию также отказывали гражданам Ирана и Индии - 3,2 тысячи и 2,2 тысячи человек соответственно. По нарушениям визового режима в Грузии лидировали граждане Ирана (более 1,5 тысячи человек) и Китая (715 человек). Чаще всего из Грузии в прошлом году высылали граждан Турции (15 человек) и Бангладеша (13 человек)", - сообщают в ведомстве.