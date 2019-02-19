Вторник, 19 Февраля 2019 11:37

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

19 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 10, 12 на ул. Шопрона, жилой дом 8 на 2-ом переулке Шопрона, жилые дома 3, 4, 5, 6, 7 на 3-ем переулке Шопрона,

жилые дома 4, 6, 8 на 4-ом переулке Шопрона, детский сад N236, школа N163, жилые дома 60, 62 на ул. Гюрджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве;

10?30-16?30 собственные дома 3-103 на ул. Руставели, собственные дома 24-38 на ул. Ереванци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 39, 42 на ул. Туманяна, жилой дом 37 на ул.

Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 подъезды 1-7 жилого дома 31 на ул. Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилой дом 4 на ул. Сисакян, жилой дом 6 на ул. Мазманян, жилой дом 21 на ул. Бабаджаняна, жилой дом 21 в квартале "Б-2" Ю/З

района и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4, 6 на ул. С.Таронца, собственные дома 1, 3, 5 на ул. Попова, собственные дома на улице Макварти 3 и улице Тимирязова 6;собственные дома на 1-ом и 3-ем переулках 12-ой улицы Норагавита, собственные дома на Арташатском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7, 9/1, 11 на ул. Акобяна, жилой дом 58/1 и собственные дома 45-99 на ул. Кери, ООО "Светлана Атанесян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10?00-12?00 частично село Воскетап;

10?00-14?00 частично село Айнтап;

10?00-16?00 жилые дома 45, 47 на ул. Ханджяна, жилой дом 1 на ул. Сероба Ахбюра в городе Арарат;

10?30-16?00 частично село Неркин Двин;

в Вайоц Дзорской области:

10?00-16?00 частично село Артаван;

11?00-15?00 частично улицы Нарекаци, Шаумяна в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10?00-16?00 частично село Ариндж, частично село Дзорахбюр, частично 8-ой микрорайон Абовяна;село Камарис, прилегающие производственные

территории и абоненты (не являющиеся жильцами); в Гегаркуникской области:

10?30-14?00 частично улица Мясникяна, территория Рынка и компания "Арарат банк" в городе Мартуни;

в Ширакской области:

10:00-14:00 квартал "Верин" села Гоговит в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

10:00-14:00 улица Оганджаняна в городе Мегри;

11:00-16:00 частично села Торуник, Хндзореск; частично улица Сюник в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.