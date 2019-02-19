Вторник, 19 Февраля 2019 11:35

АрмИнфо. Полиция Армении задержала заключенного УИУ "Нубарашен" Айка Галстяна, который накануне сбежал из медцентра "Армения".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Полиции РА, Галстян был обнаружен 19 февраля около 01:30 на территории села Балаовит Котайкской области и доставлен в отделении полиции Маштоца, откуда был перемещен УИУ "Нубарашен". В связи с инцидентом ведется расследование.

Напомним, что Галстян сбежал из медцентра "Армения", 18 февраля около 15:50 часов по местному времени.