Вторник, 19 Февраля 2019 11:34

АрмИнфо.С 19 по 23 февраля на всей территории Армении ожидается погода без осадков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, ветер юго-западный, с порывами до 3-8 м/с. Ночью 20-го февраля температура воздуха понизится на 3-4 градуса.

В Ереване также в период с 19 по 23 февраля ожидается погода без осадков.