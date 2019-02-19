Вторник, 19 Февраля 2019 11:34

АрмИнфо.В Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, 19-го февраля по положению на 08:20 часов закрыт для всех видов автомобилей перевал Варденяц. Закрыты также межобщинные автодороги сел Сараландж, Лусагюх, Варденис, Ттуджур, Чкнах, Дзораглух, Нигаван Арагацотнской области. Труднопроходимы межобщинные дороги Сотк-Карвачар, района Апарана и дороги сел Меликгюх, Шенкани,Авшен, Мирак Арагацонской области. .На автодороге Гюмри-Ашоцк Ширакскоой области местами наблюдается гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

На основании данных, полученных из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей.

Согласно полученным данным из Центра управления кризисными ситуациями МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России скопилось 150 единиц грузовых автомобилей.