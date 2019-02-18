Понедельник, 18 Февраля 2019 23:35

АрмИнфо. В Казахстане 5 февраля 2019 года впервые были проведены торги сжиженным нефтяным газом (СНГ) в режиме двойного встречного анонимного аукциона (ДВАА) на площадке товарной биржи ETS. Торги были осуществлены в рамках реализации изменений и дополнений в Закон «О газе и газоснабжении» от 09.01.2012, предусматривающих реализацию СНГ на внутренний рынок Казахстана посредством электронных торговых площадок.

Как сообщили в пресс-службе ETS, при подготовке к запуску торгов сжиженным нефтяным газом в течение трех месяцев было обучено около 500 сотрудников – представителей 13 заводов-производителей, а также 76 газосетевых организаций (ГСО) – оптовых покупателей СНГ.

Для всех этих компаний в течение трех месяцев были проведены тестовые имитационные торги.

Согласно рекомендациям управляющего комитета ETS Commodity Exchange товарной биржей было принято 39 биржевых инструментов по СНГ на 12 базисах поставки из 14 областей и двух городов республиканского значения.

Очень важное событие

На первых торгах были выставлены заявки от продавцов на 10 базисах поставки. В то же время в интересах покупателей были выставлены 19 заявок на приобретение СНГ. По результатам торгов в рамках торговой сессии была зафиксирована первая биржевая сделка по сжиженному газу на базисе ТОО «КазГПЗ» на условиях EXW, регион – Мангистауская область.

«Это очень важное событие для нашей страны и нефтегазовой отрасли в частности. Впервые сформирован рыночный индикатор цены на организованном товарном рынке. Из-за разнонаправленности трендов цен покупателей и продавцов была заключена только одна сделка, но уже на этой неделе мы ожидаем, что на каждом базисе будет определена справедливая цена», – заявил председатель правления АО «Товарная биржа «ETS» Курмет Оразаев.

В рамках первой сделки был реализован пропан-бутан технический общим объемом 70 тонн по цене 43 345,87 тенге с учетом НДС за одну метрическую тонну.

Согласно правилам организации и проведения торгов сжиженным газом через электронные торговые площадки, организаторы торгов до начала их проведения обеспечивают интеграцию электронной торговой площадки с информационной системой уполномоченного органа.

Кто может участвовать в торгах?

Участниками электронных торгов в качестве покупателей сжиженного нефтяного газа являются субъекты систем снабжения сжиженным нефтяным газом либо их представители: газосетевые организации, промышленные потребители, владельцы газонаполнительных пунктов или автогазозаправочных станций, имеющие на праве собственности или иных законных основаниях емкости хранения сжиженного нефтяного газа общим объемом не менее 60 кубических метров с возможностью их заполнения с железнодорожных цистерн либо заключившие договор об оказании услуг по хранению и перевалке сжиженного нефтяного газа объемом не менее 60 кубических метров в месяц с владельцем газонаполнительной станции.

Мог образоваться дефицит

Низкий уровень предельных цен ведет к росту потребления на внутреннем рынке и дефициту, а также приводит к убыткам и существенному ухудшению финансово-экономического состояния собственников и производителей СНГ.

«В настоящее время министерство энергетики Казахстана приступило к реализации поэтапного отказа от госрегулирования цены оптовой продажи сжиженного газа. Важным шагом стало введение электронной торговли в отношении объемов СНГ для поставок на внутренний рынок», – отметили в пресс-службе бирже.

На первом этапе предлагается реализовывать через электронные торговые площадки 10-20% сжиженного газа, поставляемого на внутренний рынок в рамках плана поставок, с последующим поэтапным повышением доли.

Сегодня порядка 72% газа, производимого Казахстаном, поставляется на внутренний рынок. При сохранении такой тенденции дефицит сжиженного газа мог начаться уже в этом году.

Планируется, что к 2021 году государственное регулирование оптовых цен сохранится только на сжиженный газ, реализуемый населению через групповые резервуарные установки, а также для предприятий нефтехимии, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Перспективы отрасли – многообещающие

Ранее вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев отметил, что сжиженный газ сейчас активно используется автолюбителями.

«Заводы будут продавать газ по аукционной цене, автозаправочные станции и вообще все желающие, когда мы поэтапно перейдем, будут заходить и покупать напрямую на заводах. Поэтому мы считаем, что негативного влияния на цену здесь ожидать не стоит. Возможны краткосрочные повышения, но при этом рынок будет сбалансирован благодаря спросу и предложению», – сказал он.

Глава партии КНПК в нижней палате парламента Айкын Конуров заметил, что непосредственно начало торгов по сжиженному газу на бирже не повлечет значительных изменений, но в целом перспективы отрасли можно назвать многообещающими. При работе как на внутренний рынок, так и на внешний, все будет определяться транспортно-логистической инфраструктурой.

Искать возможности удешевления

По словам политика, сжиженный газ востребован для тех регионов, которые не охвачены газопроводной системой, а это на сегодня половина страны. Спрос на него растет, особенно для использования на транспорте. Другое дело, что существует дисбаланс цен: внутренняя стоимость значительно ниже экспортной. Это делает поставки отечественным потребителям невыгодными для производителей.

«Поэтому здесь нужно искать возможности удешевления производства и доставки, чтобы на выходе получить такую цену, которая бы покрывала издержки поставщиков, но не била по карману потребителей. Производство сжиженного газа требует больших затрат электроэнергии. Возможно, следует подумать о комплексе мер по стимулированию отечественных мощностей по производству СПГ – это способно стать хорошей альтернативой нефтяной индустрии», – сказал Айкын Конуров.

Нужна трубопроводная система

Экспорт сжиженного газа из Казахстана будет расти, данной продукцией в прошлом году особенно заинтересовалась Украина, увеличивается спрос в Китае, подчеркнул депутат. По его словам, в перспективе объемы поставок на внешние рынки ограничены будут только транспортными возможностями. В мире основные объемы торговли этой продукцией ведутся морским транспортом. Казахстану за неимением моря придется рассчитывать только на железные и автомобильные дороги, подчеркнул Айкын Конуров.

По словам главы КНПК, что касается экспорта природного газа, то здесь все определяется трубопроводной системой. Существующие маршруты дают возможность для наращивания поставок в Китай. Насколько известно, есть соответствующие долгосрочные договоренности. Этот рынок достаточно емкий, в ближайшей перспективе его хватит. Тем более что через некоторое время предстоит решать задачу заполнения нового газопровода «Сарыарка» для внутренних нужд, сказал политик.

«В целом полагаю, что газовая отрасль будет расти, на сегодня это недооцененный сектор. Если государство хочет получить дополнительный растущий источник экспортной выручки, необходимо комплексно подойти к этому вопросу, чтобы скоординировать возможности производства и транспортировки, чтобы в перспективе не сталкиваться с дефицитом или затовариванием», – подчеркнул Айкын Конуров.

Существенное увеличение экспорта

Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов отметил, что биржевые торги сжиженным нефтяным газом осуществляются в рамках программы постепенной отмены государственного регулирования цен. Переход к рыночному ценообразованию запланирован на 2020 год, но точные сроки еще будут уточняться.

Ранее правительство ограничивало максимальную оптовую стоимость газа в соответствии с Законом «О газе и газоснабжении», подчеркнул аналитик. Это приводило не только к убыткам производителей, но и увеличивался риск дефицита газа на внутреннем рынке из-за незаконного экспорта. Новые изменения в законодательстве должны полностью решить эти проблемы, считает он.

«Производство сжиженного нефтяного газа в Казахстане составляет примерно 2,6-2,7 млн тонн в год. Внутри страны потребляется около 36% от этого объема, а остальное направляется на экспорт. Я полагаю, что на первоначальном этапе отказ от госрегулирования не окажет существенного влияния на распределение этих долей», – сказал Дмитрий Лукашов.

По его словам, впоследствии рыночное ценообразование на внутреннем рынке газа может привлечь иностранных инвесторов, которые способны построить дополнительные мощности по сжижению. В этом случае можно будет рассчитывать на существенное увеличение экспорта.