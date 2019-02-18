Понедельник, 18 Февраля 2019 23:30

АрмИнфо. /ТАСС/. Польша отказалась от участия во встрече премьеров стран Вишеградской группы и Израиля из-за слов главы израильского МИД Исраэля Каца об антисемитизме поляков. Позднее саммит был отменен.

Совместный саммит стран Вишеградской группы (V4) - Венгрии, Польши, Словакии и Чехии - с Израилем должен был стать одной из главных внешнеполитических побед израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху перед запланированными на 9 апреля парламентскими выборами в этой стране.

Лидеры стран Центральной и Восточной Европы планировали собраться во вторник, 19 февраля, в Иерусалиме, таким образом продемонстрировав израильским избирателям, что глава их правительства работает над тем, чтобы сломить европейский консенсус в вопросе поддержки Ирана и Палестины и привлечь на свою сторону новых западных партнеров.

Однако этим планам помешали не ко времени озвученные израильскими политиками суждения об участии поляков в истреблении евреев во время Второй мировой войны. Варшава, признавая имевшие в военный период место факты сотрудничества отдельных польских граждан с нацистами, выступает категорически против обвинений Польши или польского народа в целом в причастности к холокосту.

МИД Польши вызвал посла Израиля в республике Анну Азари для разъяснений. Дипломат рассказала, что присутствовала на брифинге премьера и, по ее словам, тот указал, что ни один человек не предстал перед судом за упоминание о тех поляках, которые сотрудничали с нацистами. При этом, как подчеркнула Азари, упоминания польского народа в речи Нетаньяху не было.

Разъяснения израильской стороны показались Варшаве недостаточными, и премьер-министр республики Матеуш Моравецкий принял решение отказаться от поездки в Иерусалим на саммит V4, поручив представлять страну на встрече главе МИД Яцеку Чапутовичу.

"В последние дни в медийном пространстве появилось несколько ложных обвинений [в адрес] польского государства. Некоторые из них позднее были опровергнуты, за некоторые последовали извинения. Однако премьер Матеуш Моравецкий очень принципиально относится к вопросам обвинения польского государства, польского народа в действиях, которые они не совершали во время Второй мировой войны", - указал представитель канцелярии правительства Польши Михал Дворчик.

На этом решении Моравецкого конфликт казался исчерпанным, однако слова Нетаньяху решил прокомментировать новый глава МИД Израиля Исраэль Кац. По его словам, "премьер-министр выразился ясно". "Я сам сын выживших в холокосте. Как и любой израильтянин и еврей могу сказать: мы не забудем и не простим. Было много поляков, которые сотрудничали с нацистами и, как сказал Ицхак Шамир (бывший премьер-министр Израиля, 1915-2012), отца которого убили поляки, "поляки впитали антисемитизм с молоком матери". И никто не будет нам указывать, как мы должны выражаться и как помнить наших павших", - сказал новый глава МИД еврейского государства.

После этого события развивались молниеносно. Послу Израиля в Польше Анне Азари вновь пришлось посетить МИД, представители польских властей на разных уровнях потребовали от израильской стороны опровержения и извинений. Когда таковых не последовало, премьер Моравецкий заявил о решении не отправлять польскую делегацию на саммит V4 в Иерусалим.

"Формулировки министра Каца недопустимы", - констатировал польский премьер на брифинге. "Для нас вопрос исторической правды имеет фундаментальное значение, - подчеркнул он. - Мы не можем согласиться на использование расистской риторики в дипломатии".

Вскоре глава правительства Чехии Андрей Бабиш информировал журналистов, что саммит V4 не состоится. Однако, учитывая, что премьер Словакии Петер Пеллегрини и его венгерский коллега Виктор Орбан на тот момент уже находились в Израиле, было решено организовать двусторонние встречи.