АрмИнфо . В январе текущего года прямые иностранные инвестиции в Китай увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8% до 84,18 млрд юаней (около $12,41 млрд.). сообщает Синьхуа. Такие данные обнародовало министерство коммерции КНР. В то же время, как следует из информации, в январе 2019 года было создано 4646 новых предприятий с иностранными инвестициями, что на 10,6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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