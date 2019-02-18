Понедельник, 18 Февраля 2019 21:04

АрмИнфо. Германия прекратит выдачу своих граждан Великобритании сразу после того, как та выйдет из состава Европейского Союза ("Брекзит"). Об этом в воскресенье, 17 февраля, пишет лондонская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на официальное уведомление, которое Берлин несколькими днями ранее передал Еврокомиссии.

В соответствии с конституцией, в Германии действуют строгие ограничения на экстрадицию своих граждан. Исключения возможны только при запросах из других государств Евросоюза, которые направлены через международный суд или предполагают использование европейского ордера на арест.

Таким образом, после "Брекзита" Берлин будет отклонять любые запросы британской стороны на арест граждан ФРГ, подчеркивает FT. Подобная практика будет действовать и в том случае, если после выхода Великобритании из ЕС в силу вступит "переходный период" продолжительностью в 21 месяц, действие которого предполагает соглашение Лондона и Брюсселя. В течение этого времени Великобритания будет находиться в правовом поле ЕС.

14 февраля Палата общин британского парламента большинством голосов отвергла предложенный правительством законопроект, который должен был утвердить мандат премьер-министра Терезы Мэй на дальнейшие переговоры с Брюсселем об условиях "Брекзита", а также исключить возможность нерегулируемого выхода Великобритании из Евросоюза. Часть парламентариев выступает за то, чтобы принудить Мэй сдвинуть сроки "Брекзита", если до середины марта правительству не удастся провести через парламент соглашение с ЕС. Очередное голосование в парламенте намечено на 27 февраля.

Великобритания намерена выйти из состава Европейского Союза 29 марта 2019 года.