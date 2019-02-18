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АрмИнфо. Германия прекратит выдачу своих граждан Великобритании сразу после того, как та выйдет из состава Европейского Союза ("Брекзит"). Об этом в воскресенье, 17 февраля, пишет лондонская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на официальное уведомление, которое Берлин несколькими днями ранее передал Еврокомиссии.
В соответствии с конституцией, в Германии действуют строгие ограничения на экстрадицию своих граждан. Исключения возможны только при запросах из других государств Евросоюза, которые направлены через международный суд или предполагают использование европейского ордера на арест.
Таким образом, после "Брекзита" Берлин будет отклонять любые запросы британской стороны на арест граждан ФРГ, подчеркивает FT. Подобная практика будет действовать и в том случае, если после выхода Великобритании из ЕС в силу вступит "переходный период" продолжительностью в 21 месяц, действие которого предполагает соглашение Лондона и Брюсселя. В течение этого времени Великобритания будет находиться в правовом поле ЕС.
14 февраля Палата общин британского парламента большинством голосов отвергла предложенный правительством законопроект, который должен был утвердить мандат премьер-министра Терезы Мэй на дальнейшие переговоры с Брюсселем об условиях "Брекзита", а также исключить возможность нерегулируемого выхода Великобритании из Евросоюза. Часть парламентариев выступает за то, чтобы принудить Мэй сдвинуть сроки "Брекзита", если до середины марта правительству не удастся провести через парламент соглашение с ЕС. Очередное голосование в парламенте намечено на 27 февраля.
Великобритания намерена выйти из состава Европейского Союза 29 марта 2019 года.
|После "Брекзита" ФРГ прекратит выдавать Великобритании своих граждан
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|Прогноз: Взаимопонимание Армении и США по Ирану исключает негативную реакцию Вашингтона на отправку армянского контингента в Сирию
|Тоноян в ходе встреч в ОАЭ представил контекст отправки гуманитарной миссии в Сирию
|Армен Саркисян в Мюнхене встретился с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси
|В Мюнхене продолжились встречи министра иностранных дел Армении с зарубежными коллегами
|Армен Саркисян и эмир Катара обсудили перспективы взаимодействия
|Президент Армении с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН обсудили возможности расширения сотрудничества
|Президент Сербии заявил о намерении своей страны открыть посольство в Армении
|Президент Армении в Мюнхене встретился с председателем Фонда братьев Рокфеллер
|"Обратная сторона Земли" стала основным мотивом, побудившим к действиям: Никол Пашинян принял участие в обсуждении своей книги
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|Пашинян: В Армении не было <цветной революции>
|Президент Армении встретился с президентом Албании
|В Сенате Калифорнии представлена резолюция о восстановлении офиса по торговле с Арменией
|Президент Армении поздравил президента Литвы по случаю национального праздника
|Леонид Калашников обсудил перспективы развития армяно-российских отношений со спикером и парламентскими фракциями Национального Собрания Армении
|Президент Армении Армен Саргсян обсудил возможности сотрудничества в области искусственного интеллекта с членом Совета директоров корпорации Simens Роландом Бушем
|Арам Орбелян: Следственные действия по уголовному делу в отношении Роберта Кочаряна завершены
|Премьер-министр Пашинян и посол Швейцарии в Армении обсудили возможности расширения сотрудничества в различных направлениях
|Президент Армении принял участие в официальной церемонии открытия ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене
|Зограб Мнацаканян представил Йоханнесу Хану подходы Армении по урегулированию арцахского вопроса
|Армен Саркисян и президент Латвии обсудили перспективы сотрудничества
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