Понедельник, 18 Февраля 2019 20:06

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян 18 февраля принял посла ЕС в Армении Петра Свитальского и постоянного координатора ООН в Армении Шомби Шарпа. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Солгано источнику, в ходе встречи собеседники обсудили процесс подготовки к предстоящей встрече по координации сотрудничества между правительством Армении и международными организациями. Была обсуждена предстоящая повестка дня данных встреч.

Вице-премьер-министр Мгер Григорян выразил убеждение, что сотрудничество с донорскими организациями должно основываться на приоритетах правительственной программы РА, среднесрочных документах о сотрудничестве с международными организациями и, конечно же, на основе Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Собеседники сошлись во мнении, что после утверждения правительственных секторальных программ можно будет также проводить эффективную работу для устранения всех существующих пробелов.