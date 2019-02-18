Понедельник, 18 Февраля 2019 18:59

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Германии президент Армении Армен Саркисян 18 февраля посетил Европейскую южную обсерваторию, которая является крупнейшим в мире центром астрономических исследований. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Как президент Армении моей целью является сделать страну научным центром, возродить научные традиции нашей страны. Мне хотелось бы продвигать Армению вперед, как страну, которая основана на идеях науки и образования. Мы готовы сотрудничать с вашим международным центром и быть вашим партнером", - подчеркнул президент Саркисян.

Он пригласил представителей организации посетить Армению и принять участие в "Саммите умов", который пройдет в июне в Ереване.

Профессор Ксавье Баркон принял предложение президента и выразил готовность сотрудничать.