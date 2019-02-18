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АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Германии президент Армении Армен Саркисян 18 февраля посетил Европейскую южную обсерваторию, которая является крупнейшим в мире центром астрономических исследований. Об этом сообщает пресс-служба президента.
"Как президент Армении моей целью является сделать страну научным центром, возродить научные традиции нашей страны. Мне хотелось бы продвигать Армению вперед, как страну, которая основана на идеях науки и образования. Мы готовы сотрудничать с вашим международным центром и быть вашим партнером", - подчеркнул президент Саркисян.
Он пригласил представителей организации посетить Армению и принять участие в "Саммите умов", который пройдет в июне в Ереване.
Профессор Ксавье Баркон принял предложение президента и выразил готовность сотрудничать.
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|Тоноян в ходе встреч в ОАЭ представил контекст отправки гуманитарной миссии в Сирию
|Армен Саркисян в Мюнхене встретился с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси
|В Мюнхене продолжились встречи министра иностранных дел Армении с зарубежными коллегами
|Армен Саркисян и эмир Катара обсудили перспективы взаимодействия
|Президент Армении с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН обсудили возможности расширения сотрудничества
|Президент Сербии заявил о намерении своей страны открыть посольство в Армении
|Президент Армении в Мюнхене встретился с председателем Фонда братьев Рокфеллер
|"Обратная сторона Земли" стала основным мотивом, побудившим к действиям: Никол Пашинян принял участие в обсуждении своей книги
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|Президент Армении встретился с президентом Албании
|В Сенате Калифорнии представлена резолюция о восстановлении офиса по торговле с Арменией
|Президент Армении поздравил президента Литвы по случаю национального праздника
|Леонид Калашников обсудил перспективы развития армяно-российских отношений со спикером и парламентскими фракциями Национального Собрания Армении
|Президент Армении Армен Саргсян обсудил возможности сотрудничества в области искусственного интеллекта с членом Совета директоров корпорации Simens Роландом Бушем
|Арам Орбелян: Следственные действия по уголовному делу в отношении Роберта Кочаряна завершены
|Премьер-министр Пашинян и посол Швейцарии в Армении обсудили возможности расширения сотрудничества в различных направлениях
|Президент Армении принял участие в официальной церемонии открытия ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене
|Зограб Мнацаканян представил Йоханнесу Хану подходы Армении по урегулированию арцахского вопроса
|Армен Саркисян и президент Латвии обсудили перспективы сотрудничества
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|Рубен Рубинян и Розария Пульизи обсудили перспективы сотрудничества
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