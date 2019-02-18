Понедельник, 18 Февраля 2019 18:58

АрмИнфо. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в своем докладе на Мюнхенской конференции по безопасности, упомянул о Геноциде армян, не используя термин <геноцид>.

Он, в частности, заметил, что Египет 100 лет назад принял и приютил армян, выживших во время массовой резни. Египетский комитет <Ай дата> считает заявление президента предпосылкой для дальнейшего признания Геноцида армян. <Несмотря на то, что президент Египта не употребил термин <геноцид>, однако сделал первый шаг в этом направлении>,- говорится в сообщении <Ай-дата>.

Комитет Айдата Египта приветствовал шаг президента, воспринимая его как положительный отклик ключевого игрока на Ближнем Востоке и Северной Африке и обещание присоединиться к гражданской инициативе Армении по запрету и предотвращению будущих геноцидов.