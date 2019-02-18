Понедельник, 18 Февраля 2019 18:26

АрмИнфо. Забирайте и судите сами. Президент США Дональд Трамп в "твиттере" призвал европейские страны принять и предать суду более 800 своих граждан, примкнувших к группировке "Исламское государство" и пойманных в Сирии международной коалицией во главе с США.

Американский лидер предупредил европейских союзников, что в противном случае боевики будут отпущены.

В декабре прошлого года Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над Исламским государством в республике одержана, а борьба с террористами была единственной причиной, по которой там находились военные США.

В "твиттере" американский лидер добавил: "Мы делаем и тратим так много. Настало время, чтобы активизировались другие и сделали работу, на которую они способны. Мы выводим [войска] после стопроцентной победы над халифатом".

Сейчас в арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Предполагалось, что Соединенные Штаты выведут войска в течение 60-100 дней.

Согласно данным Международного центра по изучению радикализации, в Сирию и Ирак из Западной Европы (преимущественно из Великобритании, Франции, Германии, Швеции и Бельгии) прибыло около 6 тысяч граждан, среди которых как сами боевики, так и их семьи.

Назад вернулись лишь немногим более четверти.

Одновременно спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что, несмотря на вывод войск, США продолжат борьбу с Исламским государством.