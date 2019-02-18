Понедельник, 18 Февраля 2019 18:11

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении предъявила обвинение старшему сыну второго президента РА Роберта Кочаряна Седраку Кочаряну по факту отмывания денег, в качестве меры пресечения была избранна подписка о невыезде. Об этом сам Седрак Кочарян сообщил неофициальному сайту второго президента 2rd.am.

При этом он подчеркнул, что обвинение было сфабрикованным. "Как видите, я не арестован. Это сфабрикованное обвинение в связи с отмыванием денег, якобы, я ускользаю от налогов>, - объяснил Седрак Кочарян.

Он также отметил, что все происходящее его не сильно удивляет, так как Никол Пашинян, еще будучи журналистом, был зациклен на семье Кочаряна. "Ведь 1 марта 2008 года после спровоцированных им же столкновений, Пашинян покинул веривших ему людей на площади и убежал оттуда. Когда Пашинян стал депутатом, он не упускал случая очернить нашу семью, несмотря на то, что мой отец на тот момент уже долгое время не занимал какую-либо государственную должность. Согласно некоторым слухам, он за это получал финансирование в том же месте, где и в бытность свою журналистом. Но сейчас он получал не только "конверты", но и "коробки" от различных частных лиц и организаций", - подчеркнул С.Кочарян.

По его словам, большая часть <слитой> властями информации о Роберте Кочаряне и его семье была ложной, а другая часть очень преувеличенной. <После апрельских событий, в результате которых Никол Пашинян стал премьером, он продолжил действовать в том же духе. Очень жаль, что став лидером страны, он все равно готов использовать любые средства для достижения своих сомнительных целей. Недовольство людей прежними властями было капитализировано не для того, чтобы один конкретный человек достиг своей цели", - подчеркнул Седрак Кочарян.

Он также выразил уверенность в том, что народ не простит обмана. По его мнению, национальное движение было использовано для узких личных целей. "Но люди ожидают конкретных действий и ответов. У меня нет сомнений, время все расставит по местам", - заключил Седрак Кочарян.