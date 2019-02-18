Понедельник, 18 Февраля 2019 18:09

АрмИнфо.18 февраля 2019 года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась торжественная конференция «Туркменская дипломатия: на пути решения международных вопросов», посвященная Дню дипломатического работника Туркменистана.

В работе конференции приняли участие руководители и сотрудники дипломатической службы Туркменистана, представители Академии наук Туркменистана, Института государства, права и демократии Туркменистана, руководители дипломатических миссий и представительств международных организаций, работающих в Туркменистане, преподаватели и студенты высших учебных заведений, представители общественных организаций нашей страны, а также представители национальных и аккредитованных в Туркменистане зарубежных средств массовой информации.

В начале конференции было зачитано поздравительное послание уважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, адресованное участникам конференции по случаю Дня дипломатического работника Туркменистана. В нем говорится, что усилия нашей родины, направленные на поддержание всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития находит большую поддержку в мировом сообществе.

После зачитывания послания, состоялся показ видеофильма, посвященного внешней политике Президента Туркменистана. Также, в ходе меромприятия выступили руководители представительств международных организаций, работающих в Туркменистане. Затем состоялось принятие Обращения к уважаемому Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову от имени участников торжественной конференции «Туркменская дипломатия: на пути решения международных вопросов», в котором была выражена благодарность за особое внимание уделяемое вопросам дипломатической службы страны.

Также, в рамках конференции состоялась презентация книги, вобравшей в себя речи и выступления уважаемого Президента Туркменистана и книги, посвященной внешней политике, проводимой национальным Лидером. Затем выступили ректор Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, ректор Международного университета гуманитарных наук и развития, а также руководители дипломатических миссий, работающих в Туркменистане.

Вслед за выступлениями состоялась церемония награждения дипломами Министерства иностранных дел Туркменистана особо отличившихся молодых дипломатов и студентов выпускного курса Института международных отношений. Затем состоялся праздничный концерт, подготовленный студентами ВУЗов страны в честь Дня дипломатического работника Туркменистана.

По окончании мероприятия, в ИМО МИД Туркменистана были организованы выступления руководителей представительств международных организаций в Туркменистане с лекциями в учебном центре по ключевым направлениям дипломатии Туркменистана.

Кроме того, 15-17 февраля 2019 года были проведены соревнования по шашкам, шахматам и волейболу с участием сотрудников Министерства иностранных дел Туркменистана и представителей дипломатического корпуса в Ашхабаде. Также, представительствами МИД Туркменистана в Ахалском, Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах были организованы конференции по случаю Дня дипломатического работника Туркменистана.