Понедельник, 18 Февраля 2019 18:08

АрмИнфо. Представленная правительством 5-летняя программа действий, предусматривающая комплексные решения проблем в различных сферах, содержит ценные наблюдения о принципах эффективного управления, заявляет о необходимости ведения бескомпромиссной борьбы с коррупцией, формирования конкурентоспособной экономики, ориентированной на экспорт, создания благоприятной инвестиционной среды, преобразование информационных и высоких технологий в локомотив экономики и ВПК и др.

Об этом говорится в официальном сообщении Армянского Национального Конгресса (АНК).

АНК представил дополнения к программе правительства, акцентировав внимание на изменении общественно- политической системы. В частности, в документе говорится о проведении в течение года конституционного референдума для восстановления полупрезидентской формы правления, после чего на следующий год провести президентские выборы. В корне предполагается изменение Избирательного кодекса РА.

По мнению составителей, есть также необходимость в принятии нового закона о борьбе с коррупцией, и во внедрении новой концепции решения вопроса финансирования партий - перейти от государственного финансирования к общественному по опыту Венгрии и Германии.

<Стоит основательно пересмотреть регулирующее поле формирования и деятельности профсоюзов, создать условия для их реального развития>,

- говорится в источнике. Для получения конкурентной и свободной экономики, подразумевающей, в частности, искоренение коррупции, АНК предлагает пересмотреть систему декларирования доходов высокопоставленных лиц и других госслужащих, исключить формирование внебалансовых средств в госорганах, четко разделить власть и крупное предпринимательство.

Вместе с тем, составители говорят о необходимости ликвидации искусственных монополий, гарантировании равных условий для всех хозсубъектов, принятии новой антимонопольной политики, в частности, предусматривающей расширение полномочий и функций Госкомиссии по защите экономической конкуренции.

Согласно источнику, доля на рынке любой компании за исключением реальных монополий должна быть установлена в 33,3%. При этом зачисления в госбюджет от выручки монополий должны составлять не 2%, а 10% и выше.

АНК видит также необходимость в четком разделении двух различных видов торговли - оптовой и розничной. В связи с этим предлагается строго упорядочить деятельность супермаркетов, а для обеспечения жизнедеятельности маленьких магазинов в крупных городах регулярно проводить мобильные ярмарки продовольствия, с низким уровнем обязательных выплат и налогообложения. По мнению составителей, необходимо вывести из-под юрисдикции Министерства финансов систему госзакупок, разработать антидемпинговое законодательство.

Касаясь налоговой системы, в документе АНК говорится, что налоговый режим должен быть стабильным каждые три года, что исключает в этот период увеличение размера налоговых выплат, либо какие-либо законодательные изменения. Кроме того, предлагается существенно упростить налоговую и таможенную систему, количество налогов с 15 довести до 6 (налог с прибыли, подоходных налог, акцизный налог, НДС, местный налог и таможенные пошлины). Налог с оборота применять в качестве заменяемого налога. Вместе с тем постепенно снизить НДС (до 15%). В этом ключе, по мнению составителей рекомендаций, есть необходимость в освобождении сферы обслуживания от выплаты НДС, установив для этого сектора другой порядок налогообложения. Минимальный тариф предлагается установить для таможенных контрольных цен.

Стимулирование инвестиций АНК видит в освобождении компаний, инвестировавших от $1 до $5 млн. от выплаты налога с прибыли на 2 года, а на 5 лет для инвесторов, которые осуществили вложения от $5 млн и выше. В дополнение, предложено при повторном инвестировании освобождать инвесторов от налога на прибыль еще на 2 года, а также инновационный бизнес, с условием, что эти суммы будут уплачены в госбюджет в течение дальнейших 5 лет.

Во всех сельскохозяйственных регионах предложено сформировать агростанции для обслуживания сельского хозяйства (в том числе машинно-транспортный парк), с 20% долей государства, с целью продажи в дальнейшем доли государства и создания сельских кооперативов.

Кроме того, АНК видит необходимость в создании государственного Банка внешней торговли и инвестиций, а также Министерства развития экспорта, основной задачей которого будет анализ мировых тенденций развития, исследование рынков сбыта для местной продукции, консультирование, и разработка законопроектов, стимулирующих экспорт.

По мнению составителей документа, туризм следует рассматривать как стратегическое направление развития страны. С применением налоговых инструментов предложено сократить расходы по обслуживанию аэропорта <Звартноц>, с целью значительного снижения стоимости авиаперевозок.

Более детально познакомится с предложениями Нацконресса для решения проблем в разных отраслях Армении можно перейдя по ссылке www.anc.am