Понедельник, 18 Февраля 2019 17:46

АрмИнфо.Тот факт, что в ходе выборов в органы местного самоуправления некоторые кандидаты от блока <Мой шаг> проиграли, свидетельствует о том, что правящая сила не пытается надавить на жителей тех или иных общин, мы хотим, чтобы они сами выбирали своего кандидата. Об этом 18 февраля в ходе брифинга в парламенте заявила вице-спикер парламента Армении Лена Назарян.

По ее словам, демократические выборы еще раз доказывают, что в Армении действительно произошла революция. "Раньше такого практически никогда не происходило. А сейчас, как вы видите, жители сами выбирают тех, кого они хотят видеть во главе своей общины. На них никто не пытается оказать давление. Они сами все решают", - подчеркнула вице-спикер.

Она также подчеркнула, что все кандидаты от блока могли одержать победу, однако, власти не хотят монополизировать политическое поле. "Хочу еще раз напомнить, что мы не выдвигали своих кандидатов, 7 человек выдвинулись по собственной инициативе", - подчеркнула Назарян.

Отметим, что в некоторых общинах победу одержали действующие главы администраций, в основном в свое время выдвинувшиеся от бывшей правящей Республиканской партии. Ьак, на выборах в селе Урцадзор победил бывший глава села Рафик Андреасян, которого против его собственной воли и воли сельчан отстранили от должности. Сельчане в этой связи провели акции протеста, тем не менее, на место Андреасяна был назначен кандидат от блока "Мой шаг" Геворк Аветисян, который, однако, на выборах проиграл. Кандидаты от ГД проиграли также в селе Акунк и городе Варденис.