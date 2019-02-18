Понедельник, 18 Февраля 2019 17:28

АрмИнфо.<Армяне никогда не подвергались геноциду в нашей стране>. Об этом в интервью турецким СМИ заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя заявление президента Франции Эммануила Макрона об объявлении 24 апреля во Франции Национальным днем памяти Геноцида армян, сообщает интернет-портал ermenihaber.

На этом фоне турецкий лидер обвинил Францию <в осуществлении в 20 веке массовых убийств в ряде африканских стран, а лично Макрону посоветовал лучше изучить историю>. < В нашей истории не было геноцида. Будь осторожен в использовании так называемого выражения геноцид армян. Сначала ознакомься с историей этого вопроса. Армяне в нашей стране никогда не подвергались геноциду, а на сегодняшний день в Турции проживает порядка 100 тысяч армян, часть из которых являются гражданами Турции. Они живут в нашей стране и продолжат здесь жить. Мы могли бы отправить в Армению тех армян, которые не имеют турецкого гражданства, но мы этого не сделали>,- отметил Эрдоган.

Эмманюэль Макрон объявил 24 апреля национальным Днем памяти жертв Геноцида армян во Франции.Макрон на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций, в частности, подчеркнул, что Франция стала одной из первых стран, осудившей <кровавую охоту на армян в Османской Турции>. <Франция с 1915 года называет геноцид преступлением против человечности, против цивилизации. А в 2001 году это было признано также силой закона>,- заявил Макрон. Франция признала Геноцид армян в Османской Турции 29 января 2001 года