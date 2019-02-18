Понедельник, 18 Февраля 2019 17:19

АрмИнфо. По предварительным данным, объем взаимной торговли Республики Казахстан с государствами ЕАЭС в январе-декабре 2018 года в денежном эквиваленте составил 19 млрд 114,4 млн долларов, что на 7,5% больше, чем в 2017 году, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В частности, объем казахстанского экспорта в страны ЕАЭС в отчетном периоде в денежном эквиваленте составил 5 млрд 891,9 млн долларов США (что на 12% больше показателя 2017 года), импорта - 13 млрд 222,5 млн долларов (+5,6%).



В общем объеме внешнеторгового оборота РК со странами ЕАЭС на Российскую Федерацию приходится 91,8%, Кыргызскую Республику - 4,5%, Республику Беларусь - 3,6% и Республику Армения - 0,1%.



Ранее министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов сообщил, что реализация базовых договоренностей о свободном перемещении товаров показывает положительные результаты взаимной торговли государств Евразийского экономического союза. Растет и приток инвестиций из стран ЕАЭС. «По итогам трех кварталов 2018 года приток инвестиций из стран ЕАЭС увеличился на 31% - с 941,5 млн долларов США до 1,2 млрд долларов», - добавил Тимур Сулейменов.