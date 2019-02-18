Понедельник, 18 Февраля 2019 17:01

АрмИнфо. 150-тысячным автомобилем усть-каменогорского производства стал кроссовер LADA XRAY Cross. Одна из наиболее ожидаемых новинок на конвейере завода сегодня выпускается в тестовом режиме. Старт серийного производства LADA XRAY с внедорожными характеристиками намечен на май 2019 года.

Открыв историю казахстанского автопрома 16 лет назад, «АЗИЯ АВТО» сохраняет за собой место отраслеобразующего предприятия. Команда холдинга «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО», производственным ядром которой является усть-каменогорский конвейер, реализует наиболее масштабные инвестиционные проекты в отрасли. Работа «АЗИЯ АВТО» генерирует основную часть налогооблагаемой базы казахстанского автопрома. Завод первым в отечественной автоиндустрии внедряет технологии Connected car и уже в текущем году завершит проект полной цифровизации производственного процесса.

В период с декабря 2002 года с конвейера крупнейшего казахстанского автозавода сошли 150 тысяч автомобилей на сумму 976 млрд тенге. Четыре из пяти легковых автомобилей выпущенных на территории республики, собраны работниками «АЗИЯ АВТО». За весь период деятельности в развитие производства и инфраструктуры холдингом «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» инвестировано $439 млн собственных средств.