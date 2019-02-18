Понедельник, 18 Февраля 2019 16:20

АрмИнфо. Министерство здравоохранения Армении увеличивает государственные траты за услуги по родовспоможению и обращается к населению не давать денег в карман врачам. Об этом сообщил глава ведомства Арсен Торосян в ходе фейсбуковского прямого эфира.

По словам министра, в целях обеспечения достойной оплаты труда медицинских работников принято решение о повышении для государства цен на услуги по родовспоможению. Так, стоимость родов без осложнений будет повышена с 107 тыс драмов до 140 тыс, при осложнениях государство выделит 165 тыс драмов, роды посредством кесарева сечения обойдутся в 220 тыс драмов вместо нынешних 198 тыс.

Глава армянского Минздрава напомнил, что государственный бюджет Армении на 2019 год предусмотрел дополнительные 700 млн драмов на услуги родовспоможения. Это средства и покроют подорожание. “Так мы пытаемся решить вопрос с теневым оборотом в сфере родовспоможения, а врачу даем право претендовать на адекватную оплату своего труда, при этом не надеясь на дополнительное финансовое вознаграждение со стороны роженицы”, - заявил Торосян.

Помимо этого, Минздрав призывает полностью отказаться от прежней практики вызова врача на дом за дополнительное вознаграждение. Родцентры, как указал глава Минздрава, могут предоставлять допуслуги роженицам только по части, не имеющей прямой связи с процессом родовспоможения, например, предоставляя дополнительную комнату родным роженицы. Все остальные медуслуги, как указал министр, незаконны.

Таким образом, кто будет принимать больше родов, тот и будет получать больше. По расчетам Минздрава, зарплата такого врача будет более чем достаточной и ему не придется далее надеяться на финансовое вознаграждение родных роженицы. “Следовательно, призываю при родовспоможении не платить врачу еще дополнительно, поскольку данная услуга в Армении гарантирована государством”, - заявил Торосян, подчеркнув, что все отношения между роженицей и медперсоналом больницы должны строиться исключительно на основе данного порядка. В случае нарушения данного регламента, Арсен Торосян призвал сигнализировать об этом по номеру горячей линии Минздрава – 8003.

Министр здравоохранения Армении проинформировал, что еще 30 июля 2018 года приказом министра была сформирована специальная комиссия, которая в течение почти 5 месяцев миниторила качество предоставляемых медицинскими учреждениями услуг в сфере акушерства и родовспоможения. На основе объективной оценки, как сообщил министр, некоторые медцентры “потеряли” присвоенную им ранее категорию. В частности, в Ереване из-за несоответствия установленным критериям число медучреждений 3-й категории с 10 сократилось до 3-х, остальным была присвоена 2-ая категория. В областях 6 медцентров лишились 2-й категории, получив 1-ую, 3 медорганизаций, наоборот, получили 2-ую категорию, вместо ранней 1-й. При этом, как отметил глава Минздрава, при обеспечении должного уровня предоставления медуслуг, медицинские центры могут вернуть себе раннюю категорию.