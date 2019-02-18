Понедельник, 18 Февраля 2019 16:11

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян 18 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Болгария в Армении Марию Павлову Цоцоркову-Каймактчиеву.

Как сообщает пресс-служба парламента, Мирзоян, приветствуя посла, подчеркнул сформировавшиеся между двумя народами многовековые исторические связи, культурные общности и дипломатические отношения. В развитии двусторонних связей спикер отметил особую роль армянской общины Болгарии.

Оценивая значение парламентской дипломатии в упрочении отношений и углублении сотрудничества двух стран, глава законодательного органа отметил, что депутатская группа дружбы новоизбранного парламента сыграет заметную роль в активизации двусторонних контактов.

Председатель парламента, обратившись к процессу ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС, поблагодарил власти Болгарии за ратификацию документа.

В свою очередь Цоцоркова-Каймактчиева, высоко оценив существующие между двумя странами отношения, также выделила сотрудничество парламентских групп дружбы и углубление взаимодействия в международных структурах. Она констатировала существенный вклад армян в самые различные сферы жизни Болгарии.

Коснувшись ратификации Болгарией Соглашения РА - ЕС, посол выразила уверенность, что документ простимулирует углубление во всех сферах отношений Армении со странами-членами ЕС, в том числе с Болгарией.

Собеседники обсудили повестку двустороннего многогранного сотрудничества, подчеркнули все еще не использованный весомый потенциал развития и расширения армяно-болгарского взаимодействия.