Понедельник, 18 Февраля 2019 15:44

АрмИнфо.С целью развития секторов МСП и сельского хозяйства в Ширакской области, Конверс Банк внедрил кредитные продукты “Гюмри” и “Гюмри агро”.В рамках продукта “Гюмри”, предназначенного для финансирования МСП, предусматривается финансирование инвестиционных проектов, осуществляемых в регионе, в сфере туризма (в том числе, туристических инфраструктур), торговли и обслуживания, включая стартапы.

Кредитование осуществляется в трех валютах: в драмах – по годовой процентной ставке, начиная с 10.5%, в долларах США – 8% и в Евро – 6%. Срок погашения кредита составляет до 120 месяцев. Для стартап проектов также предусмотрена возможность применения льготного периода для погашения основной суммы, сроком в 24 месяца.

“Продукт будет предложен клиентам как часть комплексного пакета банковских услуг, в рамках которого заемщикам будет также предоставлена возможность воспользоваться другими услугами Банка на льготных условиях. В частности, клиентам, получившим кредит “Гюмри”, будут бесплатно предложены услуги Конверс Банка internet banking и mobile banking, предоставление и обслуживание корпоративных карт, в случае установки PՕS терминалов, плата за обслуживание не будет взиматься за один год и т.д. ”, - отметили в Конверс Банке.

В рамках нового кредита “Гюмри агро” предусматривается агро кредитование со сроком погашения до 84 месяцев, по годовой процентной ставке начиная с 10.5% для кредитов в драмах РА и с 8% для кредитов в долларах США.

“Новыми банковскими продуктами могут воспользоваться все те, кто выразит желание инвестировать в Ширакской области. Из числа потенциальных бенефициаров проекта особенно важны бизнесмены из Ширакской области, которые в настоящее время работают за рубежом, намерены вернуться на родину и начать свой бизнес в этом регионе. При этом, в случае финансирования МСП, мы готовы не только финансировать инвестиционные проекты, но и предоставлять бизнес-консультации на всем протяжении периода осуществления проектов”, - сказали в Конверс Банке.

Было отмечено, что Конверс Банк заявлял о намерении внедрить подобные кредитные продукты несколько месяцев назад, на выездном заседании Совета Банка, состоявшемся в Гюмри.

Можете перейти по ссылкам https://www.conversebank.am/hy/gyumriloan/ и https://www.conversebank.am/hy/gyumriagroloan/, чтобы подробно ознакомиться с условиями продукта финансирования МСП “Гюмри” и кредита “ Гюмри Агро”, соответственно.