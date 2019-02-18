Понедельник, 18 Февраля 2019 15:24

АрмИнфо. Тот факт, что оппозиция смогла выступать со своими возражениями, а также проголосовала против программы правительства, свидетельствует о том, что впервые в Армении они смогли действовать свободно. Об этом 18 февраля на брифинге в Национальном Собрании Армении заявила вице-спикер парламента от фракции "Мой шаг" Лена Назарян.

Она заявила, что представители оппозиции проголосовали "против" вовсе не потому, что программа правительства оказалась плохой, а все дело в том, что впервые представителям оппозиции представилась возможность вести себя, как оппозиция. "Как вы видели, на них никто не давил, а премьер-министр последовательно отвечал на все вопросы, и прояснял все спорные положения. В результате, оппозиция поступила так, как сочла нужным, но ведь совершенно очевидно, что то, что они проголосовали "против" является большим прогрессом", - подчеркнула вице-спикер.

Назарян также отметила, что если представители фракций "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" во время обсуждения плана действий захотят представить свои предложения относительно программы правительства, то они могут это сделать. "Если у представителей данных фракций будут интересные и конструктивные предложения, мы непременно включим их программу правительства", - подчеркнула депутат.

Она также заметила, что в ходе последнего заседания парламента критика оппозиции в отношении действующих властей была несодержательной, слабой, а самое главное, необоснованной.

В свою очередь глава фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян заявил, что он не ожидал, что выступления оппозиции могут стать для нового правительства предметом издевок, насмешек, претензий, и в некоторых случаях, даже угроз. Он заметил, что после выступления представителей его партии в ходе последнего заседания в парламенте страны на них обрушилась вся проправительственная пресса, которая распространяла ложную информацию. "Я никак не могу согласиться со словами Лены Назарян о том, что это первый случай, когда оппозиция выступила с критикой в отношении программы правительства и проголосовала против нее. До этого, подобные программы критиковались представителями фракций "Елк" "Наследие", Армянский национальный конгресс и другими. И если, по их мнению, это и есть достижения, то очень жаль", - отметил Марукян.

Депутат от фракции "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян также заметил, что программа правительства не вызывает особого оптимизма. Он отметил, что сам являлся инициатором внесения изменений в данную программу. "Программа может содержать в себе хорошие показатели и цифры, но существуют также определенные инструменты, которые должны стать гарантией реализации программы", - заключил Мелкумян.