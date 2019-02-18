Понедельник, 18 Февраля 2019 14:53

АрмИнфо.В стране произошла политическая революция после того, как граждане Армении изменили свое политическое поведение, следовательно, экономическая революция произойдет тогда, когда наши соотечественники изменят свое экономическое поведение. Об этом 18 февраля в ходе брифингов в парламенте Армении заявила вице-спикер от блока "Мой шаг" Лена Назарян.

Она заметила, что правительство сделает все возможное, чтобы создать для жителей Армении максимально удобные и располагающие к экономической революции условия. "Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы у граждан Армении были все предпосылки для осуществления экономической революции, ну а далее, дело за вами", - заявила Назарян.

В свою очередь, депутат от фракции "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян отметил, что для осуществления экономической революции в стране должно быть больше инвестиций.

"Всем нам известно, что экономическая революция предполагает большие перемены, которые должны быть осуществлены на всех уровнях, это довольно сложный и долгий процесс. Однако лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян приложит все усилия для того, чтобы стать мостом между инвесторами и правительством. Мы сделаем все возможное, чтобы претворить в жизнь различные программы, однако, правительство также должно дать инвесторам определенные гарантии", - подчеркнул Мелкумян.

Депутат также заявил, что в целом, экономике Армении мешают трудности, связанные с дорогими кредитными ресурсами, из-за этого бизнес не может привлекать доступные кредиты. "Хочу еще раз подчеркнуть, что объем инвестиций, который зафиксирован в программе правительства - неудовлетворителен. Ведь довести инвестиции с 15,5% до 23% ВВП означает, что власти Армении не достигнут даже уровня 2008 года в 41%", - подчеркнул депутат.

Он также заявил, что инвестиции в $120 млн в год незначительны и не решат проблему. И, конечно же, мало, если ежегодный экономический рост будет варьироваться в пределах 7-,5%. "Чтобы люди чувствовали разницу, экономический эффект, нам необходимы инвестиции в объеме $2,5- $3 млрд, не меньше", - заключил Мелкумян.