Понедельник, 18 Февраля 2019 14:34

АрмИнфо. IDBank 20 февраля выпустит очередной долларовый транш именных купонных облигаций в объеме $5 млн. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, срок обращения облигаций этого выпуска установлен в 30 месяцев, годовая процентная ставка по купону - 5,25%, периодичность выплат по купонам – ежеквартально. Среди долларовых траншей облигаций IDBank-а это будет по счету 7-ой.

Согласно источнику, именные купонные облигации IDBank-а можно приобрести с 20 февраля по 15 мая 2019 года в любом филиале Банка. Проспект облигаций данного выпуска зарегистрирован ЦБ РА, решением N 1/93A Председателя Центробанка. Электронная версия проспекта размещена на официальном веб-сайте IDBank-а: www.idbank.am. Привлеченные по номинальным облигациям денежные средства гарантированы “Фондом гарантирования возмещения вкладов”.

“Облигации IDBank-а пользуются большим спросом, и клиенты обычно ожидают каждой следующей эмиссии. В декабре 2018 года Банк погасил облигации 1-го транша, а листинг 6-го выпуска был осуществлен на Армянской фондовой бирже в январе 2019 года. До настоящего времени Банк выпустил 6 долларовых траншей именных купонных облигаций на общую сумму $25 млн и один драмовый в объеме 1 млрд драмов. IDBank продолжает активную деятельность на рынке корпоративных облигаций Армении, что позволяет клиентам получать больший доход и диверсифицировать свои инвестиции”, - заявил заместитель председателя Правления, финансовый директор IDBank-а Рубен Меликян.

По завершении первичного размещения облигации этого выпуска пройдут листинг на Фондовой бирже Армении - AMX, и будут котироваться посредством маркетмейкера.

Отметим, что на сегодня на Фондовой бирже Армении находится в обращении 5 траншей облигаций IDBank-а: четыре долларовых в общем объеме $20 млн и один драмовый в объеме 1 млрд драмов. IDBank впервые в своей истории выпустил купонные облигации в декабре 2016 года, объем эмиссии которых составлял $5 млн, срок обращения - 2 года.

Годовая доходность при первом долларовом выпуске облигаций IDBank-а составляла 6,5%, а уже при шестом выпуске – 5,25%. Облигации всех выпусков IDBank-а котировались в основном списке Abond.

Напомним, что IDBank (до 31 мая 2018г именуемый Банк Анелик) функционирует на рынке Армении с октября 1996 года. Акционерами Банка выступают: кипрская компания FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% и ливанский Банк CreditBank S.A.L - 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).