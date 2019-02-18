Понедельник, 18 Февраля 2019 14:10

АрмИнфо.Никол Пашинян на презентации своей книги <Обратная сторона земли> рассказал о том, почему после революции не <взял свой рюкзак> и не пошел домой, посчитав свою миссию революционера выполненной, а решил занять должность премьер-министра Армении.

<Если бы после революции я бы взял свой рюкзак и пошел бы домой, заявив, что моя миссия революционера завершена, и премьер-министром стал бы Карен Карапетян или еще кто-либо другой, народ бы не поверил в истинность революции, меня стали бы обвинять в сговоре с определенными силами, в том, что я лишь осуществил внутривластный сценарий. А этого допускать было нельзя, ибо народ погрузился бы в еще большее отчаяние, чем до революции>,- объяснил он.