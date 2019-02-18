Понедельник, 18 Февраля 2019 14:04

АрмИнфо.Мы считаем, что перейдя на полупрезидентскую систему правления, Армения сделает огромный шаг назад. Об этом 18 февраля в ходе брифинга в парламенте заявил глава фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян., комментируя заявления Армянского национального конгресса о том, что в стране в течение года должен быть проведен референдум относительно возвращения к полупрезидентской форме правления.

Депутат заявил, что за все прошедшее время Армения была президентская, полупрезидентская и парламентская система правления. "Мы совсем недавно перешли на новый формат в виде парламентской системы правления. И я считаю, что сейчас нам нужно двигаться вперед и усовершенствовать наши достижения в становлении парламентской системы правления, а не двигаться назад", - подчеркнул депутат.

Марукян также отметил, что нужно отказаться от суперпремьерской

системы и стать полноценно парламентской страной.

В свою очередь, вице-спикер парламента Армении Лена Назарян заявила,

что во фракции "Мой шаг" данный вопрос пока что не обсуждался. Она

подчеркнула, что в повестке дня правительства , безусловно, находятся конституционные реформы, но обсуждений, которые касались бы

системы правления пока не было. "Однако, мне хотелось бы отметить, что мы обязательно в ближайшее время обсудим данный вопрос. Что касается моей личной позиции по данному вопросу, то я не хотела бы ее озвучивать, так как мы будем обсуждать данный вопрос всей фракцией, и личное мнение не будет играть в данном вопросе особой роли", - подчеркнула Назарян. В свою очередь, экс вице-спикер парламента Микаел Мелкумян коротко подчеркнул, что во фракции "Процветающая Армения" данный вопрос не обсуждался.