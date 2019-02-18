Понедельник, 18 Февраля 2019 12:55

АрмИнфо. Экс-председатель Госкомитета градостроения Армении Аветик Элоян назначен советником вице-премьера Тиграна Авиняна.

По словам пресс-секретаря вице-премьера Ваана Унаняна, Элоян будет заниматься вопросами территориального развития и инфраструктур, градостроительства, кадастра и инвестиционных программ.

Аветик Элоян занимал пост председателя Комитета по градостроительству при правительстве Армении с 15 июня 2018 года. Элоян был освобожден с должности председателя Комитета по градостроительству при правительстве Армении 31 января решением правительства Армении. О причинах отставки в официальной информации, размещенной на сайте исполнительного органа, не сообщалось. Тем не менее, в интервью СМИ, Элоян, по сути, подтвердил информацию о том, что причиной его увольнения послужил тот факт, что он, вопреки распоряжению премьера, провел новогодние праздники с семьей в США. При этом Элоян подчеркнул, что к специалистам, приглашенным из-за рубежа, чьи семьи находятся за границей, по таким вопросам необходимо проявить снисхождение.