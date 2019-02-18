Понедельник, 18 Февраля 2019 12:47

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян в ФРГ встретился с руководителем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером.

Как сообщает аппарат президента Армении, на встрече Армен Саркисян отметил, что из года в год Конференция становится все более представительной, а обсуждаемые задачи отражают современные вызовы международной безопасности. Президент Саркисян отметил вклад посла Ишингера в вопросе становления Конференции в качестве международной влиятельной площадки. Состоялся обмен мнениями относительно возможных путей сотрудничества. Армен Саркисян пригласил Ишингера принять участие в "Саммите умов" (Armenian Summit of Minds)., который впервые пройдет в Армении в июне с.г.

Ранее АрмИнфо со ссылкой на пресс-службу президента, сообщало, что мероприятие под названием Armenian Summit of Minds состоится 7-9 июня в Ереване и Дилижане. Саммит является авторитетным мероприятием, в котором принимают участие более 300 именитых и влиятельных политических деятелей, ученых, бизнесменов- инвесторов, а также главы крупнейших компаний и СМИ со всего мира. Основной целью мероприятия является представление новых идей по важнейшим вопросам мирового значения, а также установление доверительных партнерских связей посредством непосредственных обсуждений. Армения - первая страна, которая организует саммит за пределами Шамони. Основной темой обсуждений на Armenian Summit of Minds станет "Региональная геополитика, экономика и инвестиции: воздействие многополюсности на торговые и инвестиционные потоки".