Понедельник, 18 Февраля 2019 12:41

АрмИнфо. Лидеры Германии и Литвы Ангела Меркель и Далья Грибаускайте поразили премьер-министра Армении

Никола Пашиняна своей заботой и воодушевленностью, проявленными в дни бархатной революции в РА. В этом признался сам Пашинян во время обсуждения своей книги <Обратная сторона земли>.

<С первых же наших бесед я почувствовал ту теплоту, то бережное отношение, которое они питали к революции. Они всячески беспокоились, чтобы революция не провалилась, они постоянно говорили, что надо делать, чтобы не было проблем. Эта забота была самым впечатляющим, что я почувствовал в дни революции. И особенно по части Ангелы Меркель это было очень воодушевляющим. Я их называю <евромамами> или <евросестрами>, у меня такие ассоциации в отношении них. Они относились к последним процессам в Армении с такой нежностью и заботой, которую могут проявить мамы, сестры или члены семьи>,- признался Пашинян.