Понедельник, 18 Февраля 2019 12:41

АрмИнфо.Армения планирует получить четыре российских истребителя Су-30СМ в конце 2019-начале 2020 года, всего Ереван хотел бы закупить 12 таких машин. Об этом заявил РИА Новости министр обороны Армении Давид Тоноян в ходе выставки вооружений IDEX-2019

По словам министра, первая партия, в составе четырех машин, прибудет в Армению в конце 2019 - начале 2020 года. "Мы продолжаем переговоры о поставках следующей партии Су-30СМ. Всё будет зависеть от того, насколько быстро сможет быть готова данная продукция - там существуют вопросы импортозамещения и так далее. Первую партию мы планируем получить в этом году, в крайнем случае - в начале следующего>, - сказал он.

Отвечая на вопрос РИА Новости, сколько всего таких машин хотело бы закупить армянское военное ведомство, Тоноян отметил, что речь идёт об одной эскадрилье (12 самолётов).

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил РИА Новости, что Ереван планирует закупить у РФ четыре истребителя СУ-30 СМ. В Минобороны также отметили, что процесс приобретения вооружений в рамках ранее выделенного российской стороной кредита в 100 миллионов долларов находится на стадии реализации.

Напомним, что министр обороны Армении Давид Тоноян 16-17 февраля посетил Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом, где принял

участие в Международной конференции в Абу-Даби, а также в военно-промышленной выставке IDEX-2019. На выставке, которая проходит

с 17 по 21 февраля, представлен и павильон армянских военно-промышленных предприятий. На церемонии открытия выставки группы представителей государств, участвующих в выставке, прошли по площади. Выступили также военнослужащие роты Почетного караула Армении.